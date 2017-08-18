Avrupa diken üstünde! İki ülkede saldırı...

Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda bıçaklı saldırganlar en az iki kişiyi öldürdü, sekiz yaralı var.







FİNLANDİYA



Bir saldırgan bacağından vurulduktan sonra gözaltına alındı, diğerinin ise firarda olduğu açıklandı.







Ülke çapında güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan olay sonrası polis saldırının terörle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.



POLİS BASIN TOPLANTISI YAPTI

Finlandiya polisi düzenlediği basın toplantısında saldırı ile ilgili şu ana kadarki gelişmeleri anlattı.



Yapılan açıklamada polis yetkilileri saldırıyı şimdilik terör saldırısı olarak nitelendirmediklerini, olayla ilgili araştırmaların bütün gece boyunca devam edeceğini, yarın sabah daha ayrıntılı bilgi verebileceklerini söyledi.



Halktan olayla ilgili görgü tanıklıklarını polise bildirmelerini de isteyen polis yetkilileri ayağından vurularak yakanan saldırganın hastanede tedavi edildiğini açıkladı.

ALMANYA'DA BIÇAKLI SALDIRI

Aynı saatlerde Almanya'nın Wuppertal kentinde de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, biri yaralandı.







ALMANYA

Elberfeld semtinde yaşanan olay sonrası saldırganın kaçtığı ve henüz yakalanamadığı bildirildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Las Ramblas bölgesinde 14 kişinin ölümüne neden olan terör saldırıları sonrası iki ülkede meydana gelen bıçaklı saldırılar endişeleri artırmış durumda.