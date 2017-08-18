Türkiye'nin en iyi haber sitesi

diken üstünde! İki ülkede saldırı...

Giriş Tarihi: 18.8.2017 20:30
Avrupa diken üstünde! İki ülkede saldırı...

ve 'da birkaç saat önce yaşanan iki , 'yu vuran terör eylemlerinin ardından diken üstünde olan 'da endişeleri artırdı. Bıçaklı saldırıların terör bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. İki ülkede iki saldırgan firarda, insan avı başlatıldı.

'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda bıçaklı saldırganlar en az iki kişiyi öldürdü, sekiz yaralı var.



FİNLANDİYA

Bir saldırgan bacağından vurulduktan sonra gözaltına alındı, diğerinin ise firarda olduğu açıklandı.



Ülke çapında güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan olay sonrası saldırının terörle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

POLİS BASIN TOPLANTISI YAPTI
polisi düzenlediği nda saldırı ile ilgili şu ana kadarki gelişmeleri anlattı.

Yapılan açıklamada polis yetkilileri saldırıyı şimdilik terör saldırısı olarak nitelendirmediklerini, olayla ilgili araştırmaların bütün gece boyunca devam edeceğini, yarın sabah daha ayrıntılı bilgi verebileceklerini söyledi.

Halktan olayla ilgili görgü tanıklıklarını polise bildirmelerini de isteyen polis yetkilileri ayağından vurularak yakanan saldırganın hastanede tedavi edildiğini açıkladı.

ALMANYA'DA BIÇAKLI SALDIRI
Aynı saatlerde 'nın Wuppertal kentinde de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, biri yaralandı.



ALMANYA

Elberfeld semtinde yaşanan olay sonrası saldırganın kaçtığı ve henüz yakalanamadığı bildirildi.

'nın kentinde lerin yoğun olarak ziyaret ettiği Las Ramblas bölgesinde 14 kişinin ölümüne neden olan terör saldırıları sonrası iki ülkede meydana gelen lar endişeleri artırmış durumda.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa diken üstünde! İki ülkede saldırı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz