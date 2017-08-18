Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Burkayı yasaklamayacağız

Giriş Tarihi: 18.8.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 17:33
Avustralya Adalet Bakanı: Burkayı yasaklamayacağız

’da İslam karşıtı görüşleriyle tanınan ırkçı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, dün Senatodaki oturuma burka giyerek gelmiş ve burkanın yasaklanmasını istemişti. George Brandis'in, ırkçı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson'a verdiği cevap alkışlandı.

" halkı adına söylemek istediğim, lıların büyük bir çoğunluğu burkanın yasaklandığını görmek istiyor." diyen Hanson'a hakettiği cevap George Brandis'ten geldi.

"BURKAYI YASAKLAMAYACAĞIZ"

Hanson'a tepki gösteren Adalet Bakanı Brandis, "Hayır Senatör Hanson hayır, burkayı yasaklamayacağız. Avustralya'da yaklaşık yarım milyon müslüman yaşıyor. Onların büyük bölümü de yasalara saygılı gayet iyi Avustralyalılar. Onları alay konusu yapacak, yalnızlaştırıp uçlara itecek, dini kıyafetleriyle dalga geçecek değiliz. Sizi yaptığınız bu dehşet şeyi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum." dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Adalet Bakanı Brandis'in bu sözleri İşçi Partisi ve Yeşiller'in de aralarında olduğu farklı partilerden senatörlerin alkışını aldı.

Birçok senato üyesi tarafından da alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Adalet Bakanı: Burkayı yasaklamayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz