Belediye başkanından Trump'a 'mitingini ertele' çağrısı

Phoenix Belediye Başkanı Greg Stanton, son günlerde ülke genelinde yaşanan "ırkçı" gerilim nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan 22 Ağustos'ta kentte yapmayı planladığı mitingini ertelemesini istedi.

Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neonazi grupların, Virginia'nın Charlottesville kentinde "Konfederasyon"un komutanlarından birine ait heykeli bahane ederek yaptığı eyleme karşı düzenlenen barışçıl mitingde ırkçıların kan dökmesiyle ülke genelinde yükselen tansiyonu düşürme çabaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Stanton, Başkan Trump'a 22 Ağustos Salı günü Phoenix'te gerçekleştirmeyi planladığı mitingi ertelemesi yönünde çağrı yaptı.

Stanton, yazılı açıklamasında, "Başkan Trump'ın, ulusumuzun hala Charlottesville'deki trajik olayların yaralarını sararken bir kampanya mitingi düzenleme kararından hayal kırıklığına uğradım. Umudum, daha sağlıklı yargının hakim olması ve ziyaretini ertelemesi." ifadelerini kullandı.

"Nefret ve bağnazlık mesajları hoş karşılanmıyor"

ABD'de söz konusu gerilim nedeniyle benzer birçok gösteri iptaline karar verildi.

Aşırı sağcı grupların Texas A&M Üniversitesi ve Florida Üniversitesinde gerçekleştireceği toplantılar da ülkedeki gerilim yüzünden yerel yöneticiler tarafından iptal edildi. Virginia'nın Richmond kentinde gelecek ay yapılması planlanan mitingin de iptal edildiği belirtildi.

ABD Senatosunun çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell ise yaptığı açıklamada, Kentucky'nin Lexington kentinde aşırı sağcı milliyetçilerin düzenleyeceği mitinge ilişkin, "Onların nefret ve bağnazlık mesajları Kentucky'de hoş karşılanmıyor ve Amerika'nın herhangi bir yerinde de hoş karşılanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Duvara karşı çıkan aday adayının rakibine destek mitingi

Trump'ın, Cumhuriyetçi Partinin Arizona'dan ABD Senatosuna seçilecek adayı belirleyeceği parti içi ön seçimde, Meksika sınırına duvar örülmesine karşı olan Cumhuriyetçi Partili Jeff Flake'in karşısındaki Kelli Ward'ı desteklemek için Phoenix'e gideceği ifade edilmişti.

Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da 22 Ağustos'ta Phoenix Kongre Merkezi'nde, başkanlık yemininden sonra Batıdaki ilk mitingini düzenleyeceğini belirterek, kendisini destekleyenleri bu etkinliğe çağırmıştı.