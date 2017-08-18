Beyaz Saray'da sular durulmuyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'un görevine son verildiği yönündeki iddiaları onaylayarak, "Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon karşılıklı olarak bugün Bannon'un görevindeki son günü olduğu hususunda anlaştı." dedi.

Sanders, basına yaptığı açıklamada, Bannon'a Beyaz Saray'da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Basın Sözcüsü Sanders, "Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon karşılıklı olarak bugün Bannon'un görevindeki son günü olduğu hususunda anlaştı." ifadesini kullandı.

Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan Bannon, ismi Trump'ın kabinesinde açıklandığından bu yana ABD ana akım medyasının hedefi haline gelmişti.

Trump, Salı günü New York'ta kendisine yöneltilen Bannon'un Beyaz Saray'daki geleceğine ilişkin soru üzerine, Bannon'u "arkadaş" olarak nitelemiş ve "Bannon hakkında ne olacağını göreceğiz." demişti.

BANNON, TRUMP KABİNESİNİN EN TARTIŞMALI İSİMLERİNDEN

Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD'de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'ün başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.

İrlandalı işçi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te Virginia'da doğan Bannon, 1970'lerin sonlarından itibaren 7 yıl süreyle ABD Donanması'nda USS Paul F. Foster destroyerinde subay olarak görev yaptı.

Harvard Business School'da eğitim gören Bannon, uzun yıllar Goldman Sachs'ta çalıştı.

Bannon, 1990'da bir iş arkadaşıyla özel bir girişim olan Bannon&Co.'yu kurdu.

Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı adayı sağcı Sarah Palin'in 2008'deki seçim kampanyasında yer alan Bannon, böylece siyaset sahnesinde görünmeye başladı. Bannon, Palin başta olmak üzere diğer sağ kanat siyasilerle ilgili filmler yaptı.

Bannon, 17 Ağustos 2016'da, başkanlık yarışında Trump'ın kampanyasının müdürlüğünü üstlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldiğinden beri Bannon, Beyaz Saray'da yeni oluşturulan bir pozisyon olan Beyaz Saray Baş Stratejisti olarak görev yapıyordu.

Bannon, 28 Ocak- 5 Nisan tarihlerinde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Prensipleri Komitesinde bulundu.

Bannon hakkında ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.