Son dakika: İspanya'da terör saldırısı! Minibüs kalabalığın arasına daldı!

13 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ YARALANDI

İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde bir araç kalabalığı ezdi. Hükümet yetkilisi 13 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

Barselona kent merkezinde bir sürücü, minibüs kalabalığın üzerine sürdü.

Yerel medyanın aktardığına göre bazı sivillerin yaralandığı olay sonucu Barselona polisi, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

Çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal ederken, bölgedeki vatandaşlar ve turistler korkuyla kaçıştı.

Minibüs sürücünün aracı terk edip koşarak kaçtığı öğrenildi. Görgü tanıkları bu şahsın, 170 boylarında, mavi çizgili beyaz bir gömlek giymiş bir şahıs olduğunu söyledi.

BARCELONA'DA TERÖR SALDIRISI- İŞTE İLK KARELER

Katalan acil servis yetkilileri, bölgedeki metro istasyonlarının boşaltılmasını ve kapatılmasını istedi. Bölgedeki taksiler, camlarına 'Taxi S.O.S" yazarak, bölgenin acilen tahliye edilebilmesi için vatandaşları ve turistleri ücretsiz taşıdı.

İspanya'da terör saldırısı sonrası görüntüler

İlk yardım görevlileri yaralıları yerde tedavi ederken, Katalan Polisi resmi açıklamasında 1 ölü 32 yaralı olarak duyurdu. Daha sonra hükümet yetkilisinin verdiği bilgide, 13 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

SALDIRGANIN BASTIĞI RESTORANIN SAHİBİ ANLATTI

SİLAHLI SALDIRGANLAR RESTORAN BASTI

İspanyol medyası, silahlı iki kişinin bir restorana girdiğini iddia etti.

El Periodico gazetesi, La Boqueria Market bölgesinde silahlı iki şüphelinin bir barı bastığı, içeriden silah sesleri geldiğini söyledi. İngiliz basını, içeride rehinelerin olduğu iddia etti.

Barselona polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu doğruladı. Terörle mücadele ekipleri uzun namlulu silahlarla bölgede helikopter destekli operasyon başlattı.

RT, iki silahlı saldırganın turistik Carrer Tallers Caddesi'nde Luna de Istanbul adlı bir Türk restoranına girdiğini ve insanları esir aldığını söyledi. Yerel basın, polisin saldırganlarla rehine pazarlığı yaptığını belirtti; polis yetkilileri ise rehine durumu olmadığı söyledi.

Saldırıda kullanılan minibüsün kiralık araç olduğu belirtildi. Barselona'nın 70 kilometre kuzeyindeki Vic şehrinde polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan ikinci bir minibüsü ele geçirdi.

Bölgede saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Driss Oukabir adlı şahsın 25 yaşında, Fas asıllı bir İspanyol vatandaşı olduğu belirtildi. Oukabir'in Santa Perpetua de la Mogada şehrinde minibüsü kiraladığı iddia edildi.

Ağar: Saldırganlar girdiği restorant bir Türk firmasına ait

BARSELONA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI

Barselona polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu doğruladı. Terörle mücadele ekipleri uzun namlulu silahlarla bölgede helikopter destekli operasyon başlattı.

TÜRK RESTORANINA GİRDİLER

RT, iki silahlı saldırganın turistik Carrer Tallers Caddesi'nde Luna de Istanbul adlı bir Türk restoranına girdiğini ve insanları esir aldığını söyledi.

Barcelona'da üst üste terör eylemleri

25 YAŞLARINDA

Bir görgü tanığının ifadesine göre saldırganlardan biri 25 yaşlarında.

İNGİLTERE'DEN UYARI

İngiltere İspanya'ya yönelik seyahat uyarsında bulundu.

İspanya'da terör saldırısı! Minibüs kalabalığın arasına daldı!

İSPANYA BASINI: 13 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya basını saldırıda 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

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DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Barselona'da bugün gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetleyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İspanya'yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olunduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:" Barselona'da bugün gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya'yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. "

SALDIRIYA ULUSLARARASI TEPKİLER

Yerel belediye, eyalet ve merkezi hükümet yetkilileri, saldırıyla ilgili acil eylem planı geliştirmek üzere olağanüstü toplandı.

İspanya Başbakanı Rajoy, olayın ardından yaptığı açıklamada tüm yetkililerle iletişim içinde olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da olayla ilgili konuşarak, "Tüm dünyadaki teröristler bilmelidir ki, ABD ve müttefikleri sizi bulup adalete teslim edecektir," dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melanie Trump, İngiliz İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn gibi çok sayıda isim de terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, başsağlığı ve dayanışma mesajları verdiler.