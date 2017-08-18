İspanya'da yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesi yok

İspanya'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının Emre Eroğlu olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Barselona'daki terör saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Türk iş adamı Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığını, bacaklarında kırıkların mevcut olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Eroğlu'nun ailesini telefonla arayarak kendilerini bilgilendirdiği aktarıldı.

Saldırıda yaralanan Eroğlu'nun durumunun yakın takibi için Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğuna talimat verildi. Başkonsolosluk yetkililerinin, Eroğlu'na hastanede refakat ettiği kaydedildi.