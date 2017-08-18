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'da yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesi yok

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 14:58
İspanya'da yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesi yok

Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının Emre Eroğlu olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının Emre Eroğlu olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

kaynakları, Barselona'daki terör saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Türk iş adamı Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığını, bacaklarında kırıkların mevcut olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Eroğlu'nun ailesini telefonla arayarak kendilerini bilgilendirdiği aktarıldı.

Saldırıda yaralanan Eroğlu'nun durumunun yakın takibi için Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğuna talimat verildi. Başkonsolosluk yetkililerinin, Eroğlu'na hastanede refakat ettiği kaydedildi.

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İspanya'da yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesi yok
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