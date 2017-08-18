Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Macar Bakan'dan Martin 'a tepki

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 10:45
Macar Bakan'dan Martin Schulz'a tepki

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter , SDP Lideri Martin ’un, ve Polonya’yla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Peter , Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, 'un, "Avrupa Birliği fonlarından para istemek söz konusu olunca ve Polonya, Avrupa dayanışmasına 'Evet' diyor ama söz konusu mülteciler olunca dayanışmaya 'Hayır' diyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

MARTİN SCHULZ

Szijjarto, "'un aklına hâlâ her şeyden önce ve Başbakan Viktor Orban geliyor. Solcu siyasetçi kendi partisiyle meşgul olursa daha iyi yapar, çünkü yakın geçmişte büyük mağlubiyetleri yaşadı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ HABERLERİ

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Macar Bakan'dan Martin Schulz'a tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz