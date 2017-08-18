Macar Bakan'dan Martin Schulz'a tepki

Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Schulz'un, "Avrupa Birliği fonlarından para istemek söz konusu olunca Macaristan ve Polonya, Avrupa dayanışmasına 'Evet' diyor ama söz konusu mülteciler olunca dayanışmaya 'Hayır' diyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

MARTİN SCHULZ

Szijjarto, "Martin Schulz'un aklına hâlâ her şeyden önce Macaristan ve Başbakan Viktor Orban geliyor. Solcu siyasetçi kendi partisiyle meşgul olursa daha iyi yapar, çünkü yakın geçmişte büyük seçim mağlubiyetleri yaşadı." ifadelerini kullandı.

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