Nijerya'da teşhis edilemeyen hastalık salgını: 50 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 3 haftada 50 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde, son 3 haftada 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından hayatını kaybetti.

Bölgeyi ziyaret eden Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Saka Audu, salgın halini alan durumun tehlikeli olduğunu ancak hastalığa teşhis koyamadıklarını belirterek "Hastalığın başlangıçta Lassa sıtması olduğu düşünülüyordu ama vakalarda kanlı kusma da olduğu için başka testler de yapmaya karar verdik." dedi.

Hastalığın görüldüğü 2 çocuğun, 12 saat içinde öldüğünü ifade eden Audu, "Hastalığın Lassa sıtması olmadığından eminiz ancak şimdilik hangi hastalık olduğunu bilmiyoruz. Hala testler yapıyoruz." diye konuştu.

Yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hastalıkla ilgili bölgede araştırma yaptığını kaydetti.