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'da teşhis edilemeyen hastalık salgını: 50 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 10:58
Nijerya'da teşhis edilemeyen hastalık salgını: 50 ölü

'da son 3 haftada 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek şikayetinin ardından hayatını kaybetti.

ülkesi 'da son 3 haftada 50 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde, son 3 haftada 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek şikayetinin ardından hayatını kaybetti.

Bölgeyi ziyaret eden Sağlık Komisyonu Başkanı Saka Audu, salgın halini alan durumun tehlikeli olduğunu ancak hastalığa teşhis koyamadıklarını belirterek "Hastalığın başlangıçta Lassa sıtması olduğu düşünülüyordu ama vakalarda kanlı kusma da olduğu için başka testler de yapmaya karar verdik." dedi.

Hastalığın görüldüğü 2 çocuğun, 12 saat içinde öldüğünü ifade eden Audu, "Hastalığın Lassa sıtması olmadığından eminiz ancak şimdilik hangi hastalık olduğunu bilmiyoruz. Hala testler yapıyoruz." diye konuştu.

Yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hastalıkla ilgili bölgede araştırma yaptığını kaydetti.

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Nijerya'da teşhis edilemeyen hastalık salgını: 50 ölü
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