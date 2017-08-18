Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Konuşmasında Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Zaharova, bölgede herhangi bir güç kullanımının, "devasa bir trajediye" yol açacağını vurgulayarak, "Tüm taraflara bu konuda itidal çağrısı yapıyoruz. Çinli ortaklarımızla birlikte bölgenin tüm sorunlarında barışçıl bir çözüm bulunması ısrarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana'da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla Doğu Guta'yı da içeren dört "gerilimi düşürme bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.