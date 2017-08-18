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'dan kritik Türkiye açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 02:00
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve 'dan uzmanların 'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

Zaharova, 'da düzenlenen basın toplantısında, 'nin güneybatısında, 'da ve Humus'un kuzeyindeki bölgelerde in yaygınlaştırılması için çalışmaların olumlu seyrettiğini belirterek, "Türk, lı ve Rus uzmanlar, görüşmeleri çerçevesinde 'deki gerilimi düşürme bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmasında Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Zaharova, bölgede herhangi bir güç kullanımının, "devasa bir trajediye" yol açacağını vurgulayarak, "Tüm taraflara bu konuda itidal çağrısı yapıyoruz. Çinli ortaklarımızla birlikte bölgenin tüm sorunlarında barışçıl bir çözüm bulunması ısrarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

, Türkiye ve İran arasında Astana'da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla Doğu Guta'yı da içeren dört "gerilimi düşürme bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

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Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması
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