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Sinemanın kazanç rekortmeni Stone

Giriş Tarihi: 18.8.2017
Sinemanın kazanç rekortmeni Stone

Forbes dergisinin “2016’da en çok kazanan kadın oyuncular” listesinde birincilik, 26 milyon dolarla ABD’li oyuncu ’un oldu

En İyi Film Oscar'ını kazanan "Aşıklar Şehri" (La La Land) isimli filmin başrol oyuncusu , 2016'nın "en çok kazanan kadın oyuncusu" oldu. Forbes dergisi "yılın en çok kazanan oyuncuları" listesinde zirveye oturan 28 yaşındaki ABD'li Stone'un son bir yılda 26 milyon dolar kazandığını açıkladı.
Stone, son olarak verdiği bir röportajda Hollywood'da erkek oyunculara ödenen rakamların kadınlarınkinden daha fazla olmasını eleştirerek, "Şimdiye kadar başrolü paylaştığım erkek oyuncular adaleti gözeterek kendi fiyatlarının düşürülmesini istedi" demişti.
Halen 'ta Johan Hill ile birlikte "Maniac" (Manyak) isimli bir komedi filmi çeken Stone'un önümüzdeki günlerde de Steve Carell ile birlikte rol aldığı "Battle of Sexes" (Cinsiyetlerin Savaşı) isimli filmi vizyona girecek.

ANISTON İKİNCİ
Forbes dergisinin listesinde ikinci sırayı 25.5 milyon dolarla , üçüncü sırayı ise 24 milyon dolarla geçen yılın birincisi elde etti.
İlk 10'da yer alan diğer kadın oyuncular ise şöyle: Melissa McCarthy, Mila Kunis, Emma Watson, Charlize Theron, Cate Blanchett, Julia Roberts ve Amy Adams.

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Sinemanın kazanç rekortmeni Stone
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