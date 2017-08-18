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: 'da bıçaklı saldırı.. Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 18.8.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 17:34

'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi

'nın Åbo kenti merkezinde gerçekleştirilen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda bir çok kişi bıçakla yaralandı. Saldırıda ellerinde bıçak olan birkaç kişinin olduğu bildiriliyor.

Finlandiya'daki bıçaklı saldırı kamerada!

Åbo inden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında bir çok yaralı yerde yatıyor.

Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.

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Son dakika: Finlandiya'da bıçaklı saldırı.. Çok sayıda yaralı var
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