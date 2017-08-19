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: İran-Türkiye yakın işbirliği yaparsa birçok sorun çözülür

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 09:48
İran Genelkurmay Başkanı: İran-Türkiye yakın işbirliği yaparsa birçok sorun çözülür

Türkiye temaslarını İran medyasına değerlendiren Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülke askeri ve güvenlik yetkilileri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanırsa bölgedeki birçok sorun hallolur" dedi.

Sınır güvenliği, terörle mücadele ve ile 'deki gelişmelerin üç gün süren Türkiye görüşmelerinin ana eksenini oluşturduğunu kaydeden Bakıri, her iki ülkenin yabancı güçlerin bölgede bulunmasına karşı olduğunu söyledi.

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Bakıri, " Süper güçlerin bölgedeki varlığının olumsuz etkileri ve bazı terör gruplarının emperyalist güçlere bağlılığı konusunda Türk askeri makamlarla aynı düşünceyi taşıyoruz" diye konuştu.

Tümgeneral Bakıri, mevkitaşı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri heyet başkanlığında 15-17 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.

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İran Genelkurmay Başkanı: İran-Türkiye yakın işbirliği yaparsa birçok sorun çözülür
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