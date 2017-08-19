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: 'nin sınıra duvar inşası 'ın milli çıkarlarına aykırı değil

Giriş Tarihi: 19.8.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 20:29
İran: Türkiye'nin sınıra duvar inşası İran'ın milli çıkarlarına aykırı değil

Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Murtaza Safari Natanzi, 'nin geçen hafta sınırında yapımını başlattığı duvarın 'ın milli çıkarlarına aykırı olmadığını ifade etti.

- sınırında 8 Ağustos'ta inşasına başlanan 'güvenlik duvarını' değerlendiren Milletvekili Natanzi, "Türkiye'nin 'lı teröristlerin topraklarına sızmasını engellemek için bu duvarı inşa ettiği belirtiliyor. Duvar, leri önleyeceğinden için de yararlı olup, sınırlarını da korumuş olacak. Türkiye'nin başlattığı bu eyleme olumsuz yaklaşmamalıyız" diye konuştu.

Türkiye, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi´ne yaptırılan güvenlik duvarı ile sınırdan kontrolsüz geçişlerin önlenmesi amaçlıyor. Yaklaşık 144 kilometre uzunluğunda olacak duvarın, kış aylarından önce bitirilmesi öngörülüyor.

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İran: Türkiye'nin sınıra duvar inşası İran'ın milli çıkarlarına aykırı değil
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