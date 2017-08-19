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Katil Esad yine sivilleri katletti

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 21:37
Katil Esad yine sivilleri katletti

'nin ilinin kuzey kırsalındaki ilçesindeki Kefer Lehe beldesi, Tayba ve Teldo köylerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında, biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

'de Bşar Esad rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan 'un kuşatma altındaki ilçesindeki bölgelere düzenlediği hava ve kara saldırlarında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Humus'taki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimine bağlı güçlerin, Humus'un kuzey kırsalındaki muhaliflerin kontrolündeki Hola ilçesindeki beldesi, Taybe ve Teldo köylerine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kefer Leha sahra hastanesinin hesapları üzerinden yayımladığı bilgilere göre, rejimin, Hola ilçesindeki söz konusu bölgelere düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Rejimin son bir haftadır saldırı odağındaki ilçede hava ve topçu saldırıları sonrası, sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi.

Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Hola ilçesi yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Hola ilçesi, 4-5 Mayıs'ta Astana Toplantısı'nda , Türkiye ve 'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

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Katil Esad yine sivilleri katletti
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