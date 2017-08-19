Son dakika: Rusya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Sky News, TRusya'nın Surgut şehrinde bu sabah sekiz kişinin yaralandığı bıçak saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini açıkladı.

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

SON DAKİKA: RUSYA'DA BIÇAKLI SALDIRI: 8 YARALI

Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Bölgesel sağlık görevlisi Vladislav Nigmatulin yaralıların dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Polis saldırganı öldürdü.

Rus basınının haberine göre, bıçaklı saldırganın sığınmacı olduğu ve muhtemelen kadınları hedef aldığı belirtildi.