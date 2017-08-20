DEAŞ'tan şoke eden çağrı!

Terör örgütü DEAŞ, İspanya Barcelona'da ve son 2 günde 3 ayrı Avrupa kentinde yaşanan bıçaklı saldırıların emrini internet üzerinden 11 dilde yayınlanan "Rumiyah" adlı dergiyle verdi. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; derginin son sayılarında Barcelona'nın fotoğrafları yer alırken, 3 ülkedeki bıçaklı saldırı öncesinde örgüt, "O bıçağı alın, yalnız kurt olun" şeklinde mesaj yayınladı. O mesajın ardından da Rusya, Almanya ve son olarak Finlandiya'nın 2 kentinde bıçaklı terör saldırıları yaşandı. Barcelona kentinde, bir teröristin kullandığı minibüsü turistik bir merkez olan ve geniş yürüme alanıyla bilinen La Rambla'da kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirmiş, 15'i ağır olmak üzere 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra saldırgan kaçarken, terör örgütü DEAŞ Barcelona saldırısını üstlendi.

Bu saldırının hemen ardından son 2 günde ise Almanya, Finlandiya ve Rusya'da arka arkaya bıçaklı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda onlarca kişi yaralandı. DEAŞ'ın İspanya'daki saldırının talimatını ise kendi yayın organı olan ve bugüne kadar 12 sayısı çıkan Rumiyah Dergisi'nde verdiği tespit edildi. Derginin son dönemdeki sayılarında İspanya resimlerini yayınlayan örgütün, elemanlarına saldırı talimatları verdiği, derginin daha önceki sayılarında da çok sayıda kişinin ve ülkenin resimlerine yer verildiği görülüyor.

Rumıyah Dergisi'nin 9. sayısında İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde bulunan El Hamra Sarayı'nın fotoğrafları yer almış, "El Hamra Müslümanların Endülüs'teki kalesi, Müslümanlar bölündükten sonra kâfirlerin eline geçti" denilmişti.

'YALNIZ KURT OLUN'

İspanya'daki saldırının ardından Almanya, Finlandiya ve Rusya'da arka arkaya yaşanan bıçaklı saldırılarda da DEAŞ izi bulunduğu belirtiliyor. DEAŞ'ın Suriye'de koalisyon güçleri karşısında büyük kayıplar vermesinden sonra Avrupa'daki örgüt üyelerine internet üzerinden "O bıçağınızı alın, yalnız kurt olun" çağrısında bulunduğu, örgütün yayın organları ve internet üzerinden elemanlarına mesaj göndermesiyle DEAŞ üyelerinin saldırılar düzenlediği vurgulanıyor.

Her sayısında elemanlarına gizli mesajlarla saldırı talimatları veren Rumiyah Dergisi'nin 9. sayısında, Ayetullah Humeyni'nin türbesinin de resmi yayımlanmıştı. Ardından Humeyni'nin türbesi ve Tahran'da meclis binasına DEAŞ'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti.

HEDEF KATEDRALDİ

İspanya'da 14 kişinin ölümüne neden olan ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının yankıları sürerken, polis de örgütün kanlı planına ilişkin yeni bilgilere ulaştı. El Espanol Gazetesi, Barcelona ve Cambrils saldırılarıyla bağlantılı 12 üyeli terör hücresinin aslında daha büyük bir eylem hazırlığında olduklarını yazdı. Barcelona'da, Gaudi'nin dünyaca ünlü La Sagrada Familia Katedrali dahil 3 noktada bomba yüklü araçla saldırı planlandığı öne sürüldü. Tarragona şehrinde bulunan Alcanar'da evde bomba yapan 3 zanlıdan 2'si kazara çıkan patlama sonucu ölmüş, 1 kişi de ağır yaralı olarak kurtulmuştu. El Espanol'a göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 1882'den beri inşaatı devam eden katedralin önünde, bütan gazı yüklü tüplerin taşındığı bir araç patlatılacaktı. Ayrıca La Rambla'da bir araç ve sahil kıyısında da bir araç olmak üzere 3 ayrı noktada yapılacak bombalı saldırı ile şehrin kana bulanması hedefleniyordu.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, ülkede 4'üncü seviyede olan terör alarm düzeyinin korunacağını açıkladı. 4'üncü seviye, saldırı beklendiğini ifade eden maksimum düzeyin bir alt seviyesine işaret ediyor. Katalan Sivil Savunma Kurumu, Barcelona ve Cambrils'de yaralanan 100'den fazla kişiden 54'ünün halen hastanelerde tedavi altında bulunduğunu, bunlardan 13'ünün durumunun kritik, 24'ünün ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

BARİYERLERLE ÖNLEM ALDILAR

Avrupa'da kalabalık caddelerde araçlarla düzenlenen terör saldırılarının ardından Almanya'da yollarda bariyerlerle önlem alınıyor. Dresden'de hafta sonu düzenlenen festival boyunca, caddelere bu tür bir saldırının önüne geçmek amacıyla beton bariyerler konuldu.

'FRANSA'YA KAÇTI' İDDİASI

İspanya'nın Barcelona kentindeki işlek cadde La Ramba'da perşembe günü düzenlenen minibüslü saldırının ardından, polis 13 kişinin ölümüne neden olan sürücüyü öldürdüklerini açıkladı. Minibüs şoförü Moussa el-Oukabir'in (17), Tarragona'nın Cambrils kasabasında öldürü- len 5 teröristten biri olduğu kesinleşti. Cambrils'de polisin son anda engellediği benzer bir araçlı saldırıda bir sivilin ölümüyle, toplam sivil kayıp sayısı 14'e yükselmişti. İspanyol El Pais Gazetesi, Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların ana şüphelisinin 22 yaşındaki Fas vatandaşı Younes Abouyaaqoub olduğunu açıkladı. Katalan polisi, 12 kişilik terör hücresinin ana üyesi Abouyaaqoub'un firarda oldu- ğunu duyurdu. Fransız basını da Abouyaaqoub'un kiraladığı araca binerek Fransa sınırını geçtiğini ve orada olduğu yönünde istihbarat alındığını yazdı. Bunun üzerine Fransız ve İspanyol polisi, sınır kontrollerini artırdı. Katalan polisi, şu ana kadar olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.