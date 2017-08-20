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Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Akhanlı'yı serbest bıraktı

Giriş Tarihi: 20.8.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 15:06

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün 'da gözaltına alınan yazar , serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını haberini avukatı tarafından duyuruldu.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün 'da gözaltına alınan , serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.

İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Neden aranıyordu?

Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.

Interpol tarafından gözaltına alınmıştı

Granada'da tatil yapan Doğan Akhanlı'nın polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre 1992 yılından beri Köln'de yaşayan 60 yaşındaki yazarın, Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya'da tutulabileceği belirtilmişti.

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İspanya Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Akhanlı'yı serbest bıraktı
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