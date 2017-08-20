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'te bulundu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 21:39
Paris'te cephanelik bulundu!

'nın başkenti 'in kuzey banliyölerinden Saint Denis'de içerisinde ve silah saklanan bir bulundu.

Saint Denis'de bir bisiklet dükkanı içinde ortaya çıkarılan te, 3 kalıbı, 2'si pompalı tüfek olmak üzere bazı silahlar ve bunlara ait mühimmat, ABD yapımı anti tank roketatarı, polis çelik yelekleri, bazı polis ekipmanları, 40 kilogram esrar ve 10 bin avro ele geçirildi.

Olayla ilgili 30 ve 40 yaşlarında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. Zanlılardan birisinin silah, para ve esrarın kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi. Diğer zanlının ise sadece malzemelerin saklandığı yerin sahibi olduğunu söylediği kaydedildi.

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Paris'te cephanelik bulundu!
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