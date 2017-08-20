Yunanistan’dan denize atılan şişe, Gazze’de bulundu

Rodos'a tatil için gelen Litchfieldli 22 yaşındaki İngiliz kız 25 yaşındaki doktor sevgilisiyle bunu önceden planlamışlar, şişeyi İngiltere'den yanlarında getirmişlerdi. Tatillerinin son gününde, 4 Temmuz'da, içine birkaç çiçek ve aşağıdaki mesajı yerleştirdikten sonra şişeyi denize attılar. Mesajda şunlar yazılıydı:



"Merhaba! Bu şişeyi çıkardığın için teşekkür ederiz! Biz şimdi Rodos'ta tatildeyiz. Şişenin ne kadar uzağa gidebileceğini merak ediyoruz. Bu bir sonraki plaj bile olsa…"



Bir aydan fazla bir süre sonra 15 Ağustos'ta 54 yaşındaki Filistinli bir balıkçı Gazze'de filelerinden bu şişeyi çıkardı. Akdeniz'de bir aydan fazla bir süre yolculuk yapan ve 800 kilometreden fazla bir mesafe kat eden şişeyi bulan balıkçı onu kırdı. Ancak mesaj İngilizce yazıldığı için damadından çevirmesini istedi. Yaptığı açıklamada "Gazzelilerin cana yakın insanlar olduklarını ve onlarınki gibi güzel bir hayat düşlediklerini bilmelerini istiyorum. Biz de yolculuklar ve böyle romantik şeyler yapabilmeyi isterdik" dedi. Mesajda e-mail adreslerini bırakan çifte damadının arkadaşı aşağıdaki mesajı yazdı:



"Filistin'in Gazze şehrinden selamlar! Zak ve Beth, merhaba! Arkadaşım şişenizi buldu. Hayatta en güzel şeylerden biri aşktır, sizin gibi birbirlerini seven insanlarla karşılaşınca çok mutlu oluyorum. Size en güzel dileklerimi iletmek isterim."

İki genç şişenin bulunduğuna ve mesajlarına cevap aldıklarına çok sevindiler. Genç doktor, "Bu çok trajik, çünkü bu insanlar her şeyden uzak bırakılmış, koparılmış durumdalar, ancak şişe onlara ulaşabildi. Bu bize şunu ifade ediyor, hepimiz aynıyız, bir deniz tarafından birbirimize yaklaşabiliyoruz ve bir tanrı tarafından seviliyoruz." dedi.