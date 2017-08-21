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Filistinli öğrenci Pentagon'un açığını buldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 10:12
Filistinli öğrenci Pentagon'un açığını buldu

Filistinli üniversite öğrencisi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) nin açığını buldu.

Kudüs Açık Üniversitesinden (QOU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Emced Kabha, "güvenlik açığı koordinasyonu ve hata (siber böcek) bulanları ödüllendirme platformu" HackerOne ne gönderdiği raporda, ABD (Pentagon) internet sayfasında Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) türünden zaaf noktası bulduğunu belirtti.

PENTAGON ÇALIŞANI EĞER ONAYLARSA...

Açık sayesinde bilgisayar korsanlarının parola teyit formu gönderebildiklerini ifade eden Kabha, formun Pentagon çalışanı tarafından onaylanması durumunda parolanın aktifleştirildiği ve korsanların çalışanın hesabına girebildiklerini kaydetti.

Sitedeki açıkla ilgili Pentagon ile yazışmasının ardından sorunun giderildiğine dikkat çeken Kabha, adının siteyi korsanlardan koruma konusunda emeği geçenlerin listesine yazıldığına işaret etti.

Pentagon, sitelerinin güvenliğini artırmak amacıyla 2016'da "Pentagon'u hackle" programı başlatmıştı. Program kapsamında anlaşmalı hackerler Pentagon'un sitelerinin açıklarını bulacaktı. HackerOne internet sitesi, "Pentagon'u hackle" programının danışmanı seçilmişti.

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Filistinli öğrenci Pentagon'un açığını buldu
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