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'nın ilk ı 'da hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21.8.2017 16:39
Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da hayatını kaybetti

'nın ilk ı olarak tarihe geçen , 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'da beyin kanaması geçiren ve bir süre önce Türkiye'ye tedavi görmek için gelen Recepi'ninTürkiye'de sabah 09:45´te hayatını kaybettiği, cenazenin Kosova'ya getirileceği belirtiliyor.

Recepi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi - Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar yayınladığı mesajında şunları söyledi: 'Kosova'nın 2001-2004 yılları arası ilk ı olarak bilinen 'nin vefatını bugün sabah büyük üzüntüyle öğrendik. Şahsım, KDTP ve Kosova Türk toplumu adına başta kederli ailesi olmak üzere tüm Kosovalıların başı sağolsun diyorum. Kendisi vatansever ve dost bir insandı. Başbakan, bakan ve belediye başkanı olarak herkese yakın ve anlayışlıydı, ayrıca toplumumuzun da büyük dostuydu. Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum'.

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Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da hayatını kaybetti
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