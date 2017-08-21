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Rusya'nın yeni Büyükelçisi belli oldu

Giriş Tarihi: 21.8.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 15:38
Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı , Rusya'nın Büyükelçiliği görevine 62 yaşındaki Anatoly Antonov'u atadı.

Rusya'nın yeni Büyükelçisi Anatoly Antonov oldu.

Rusya Devlet Başkanı , Rusya'nın ABD Büyükelçiliği görevine Anatoly Antonov'u atadı. Anatoly Antonov 1 Eylül itibariyle görevine başlayacak.

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

62 yaşındaki Anatoly Antonov, 2004-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı güvenlik ve silahsızlanma bölümü müdürü görevini yürütmüştü.

2011-2016 yılları arasında Savunma Bakanı yardımcısı görevini sürdüren Antonov, 2016 yılından bu yana Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi belli oldu
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