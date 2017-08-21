Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi belli oldu

Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ABD Büyükelçiliği görevine Anatoly Antonov'u atadı. Anatoly Antonov 1 Eylül itibariyle görevine başlayacak.
ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU
62 yaşındaki Anatoly Antonov, 2004-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı güvenlik ve silahsızlanma bölümü müdürü görevini yürütmüştü.
2011-2016 yılları arasında Savunma Bakanı yardımcısı görevini sürdüren Antonov, 2016 yılından bu yana Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yardımcısı olarak görev yapıyordu.