Trump’ı da bozacak

Büyük Amerikan Güneş Tutulması' denilen astrolojik olayın etkilerini uzmanlara sorduk.
Nurgül Düzenli:
Amerika tutulma etkisini çok daha yoğun hissediyor. Donald Trump
'ın doğum haritasında yükselenin aslan burcu olması, tüm dikkatleri Trump'ın üzerine çekiyor. Ani gelişmeler söz konusu olabilir. Hem dünyasal olarak hem ülkemiz açısından hem de bireysel olarak önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Aslan burcu yaratıcılığı, ön planda olmayı, liderleri, işaret eder. Ön planda olan liderlerin, sahnede olan kişilerin yaşamında önemli gelişmelere tanıklık edebiliriz.
Kâinat Sensin kitabının yazarı Zeynep Değirmencioğlu:
Tutulmada hayat kaynağı Güneş'le bağlantı 3 dakikaya yakın bir süre kesilecek. Bu tutulma en çok da ABD Başkanı Donald Trump'ı etkileyecek. Trump uygulamalarının yanlışlığını düzeltmek mecburiyetinde kalacak yoksa başkanlığı düşebilir. ABD'nin depreme yatkın olan yerlerinde kasırgalar ve yangnılar olabilir. Bu tutulma 1999'dakine benzer bir tutulma ama Güneş'in derecesi farklı. Daha ziyade doğal afetleri tetikleme etkisi var ama daha çok etkisi ABD üzerinde. Örneğin savaş çığlıkları atan Güney Kore
'de, Çin'de, Mançurya Bölgesi ve Uzakdoğu'nun uç noktalarında doğal afetler söz konusu. En çok aslan, kova, boğa ve akrepin son haftası doğanlar etkilenecek. Büyük değişimi tetikliyor.