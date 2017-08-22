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'de e girişimi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 00:39 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 01:52
ABD'de heykele bombalı saldırı girişimi!

'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir parkta yer alan Konfederasyon dönemine ait i patlayıcı kullanarak yıkmak isteyen kişi yakalandı.

Federal yetkililer, cumartesi gecesi, Konfederasyon askeri Richard Dowling'e ait in altına patlayıcı madde yerleştirmeye çalışan Andrew Schneck'in (25) gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkilier, Schneck hakkında kamu malına kasten zarar vermek ve tahrip etmeye çalışmaktan dava açılacağını belirtti.

Konfederasyon anıtlarına dair tartışmalar nedeniyle Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında bir kişi yaşamını yitirmişti. Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neo-nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

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ABD'de heykele bombalı saldırı girişimi!
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