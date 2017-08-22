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'den için flaş karar

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 22:24
ABD'den Mısır için flaş karar

'nin, 'a yaptığı ı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.

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ABD'den Mısır için flaş karar
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