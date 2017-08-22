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Dünya Haberleri
ABD'den Mısır için flaş karar
ABD
'den
Mısır
için flaş karar
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2017
22:10
Güncelleme Tarihi: 22.8.2017
22:24
ABD
'nin,
Mısır
'a yaptığı
askeri yardım
ı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.
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