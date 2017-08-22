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dan küstah Türkiye çağrısı

Giriş Tarihi: 22.8.2017 21:04 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 21:13
Alman bakandan küstah Türkiye çağrısı

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu: Türkiye ile iş birliğini gözden geçirin.

Yazar Doğan Akhanlı'nın 'da Türkiye'nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel'i rahatsız etmişti.

Merkel, Türkiye'yi uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.

AVRUPA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN

Konuyla ilgili Alman Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da bir açıklama geldi. Emniyetbirimlerinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile iş birliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etti.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas

"DAHA YOĞUN DİYALOG BAŞLATMALIYIZ"

DW Türkçe haberine göre, Maas, Funke Medya Grubu'na ait gazetelerin çarşamba günkü baskısında yer alacak demecinde, "En azından Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin gözaltı talepleri konusunda nasıl davranacağımız konusunda daha yoğun bir diyalog başlatmalıyız" dedi.

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Alman bakandan küstah Türkiye çağrısı
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