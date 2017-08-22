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saldırganı: Daha büyük bir terör saldırısı hedeflemiştik

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 21:14 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 21:20
Barcelona saldırganı: Daha büyük bir terör saldırısı hedeflemiştik

'da yürütülen terör operasyonları kapsamında tutuklanan şüpheli, başkentte daha büyük bir terör saldırısı hedeflediklerini söyledi.

saldırısının ardından saldırganların bulunmasına ilişkin yürütülen terör operasyonları kapsamında tutuklanan Mohamed Houli Chemlal isimli şüpheli saldırıyla ilgili şok edici açıklamalarda bulundu.

Madrid Yüksek Mahkemesinde ifade veren Chemlal, "Barcelona'da daha büyük bir terör saldırısı hedeflemiştik" dedi.

'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz günlerde yayaların üzerine aracını süren saldırgan 15 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından yürütülen operasyonlarda 6 teröristten 2'si vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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Barcelona saldırganı: Daha büyük bir terör saldırısı hedeflemiştik
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