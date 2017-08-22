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'de 'böcekburger' satışta

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 11:34
İsviçre'de 'böcekburger' satışta

'de protein bakımından zengin un kurdu içeren hamburgerlerin satışına başlandı.

'nin ikinci büyük süpermarket zincirinin Basel, Bern, , Lozan, Lugano, Zürih ve Winterthur kentlerindeki marketlerinin raflarında "böcekburgerler" yerini aldı.

Uzakdoğu'da yaygın olan ve dünya genelinde 2 milyar kişinin tükettiği tahmin edilen böceklerin insanlara yönelik satışına izin veren ilk Avrupa ülkesi İsviçre oldu.

Cenevre'deki süpermarketin yetkilisinden alınan bilgiye göre, satışa sunulduğu ilk gün müşterilerin fazla ilgi göstermediği böcekburgerden yalnızca birkaç adet satılabildi.

Geçen mayısta değiştirilen kanunla İsviçre'de daha önce sadece hayvanları beslemek için kullanılan un kurdu, çekirge ve cırcır böceğinin insanlar tarafından tüketimine izin verilmişti.

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İsviçre'de 'böcekburger' satışta
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