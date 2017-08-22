Kore'nin Suriye'ye gönderdiği silahlara el konuldu

BM'nin gizli bir raporunda, Kuzey Kore tarafından Suriye'nin kimyasal silah kurumuna sevkiyat yapıldığı öne sürüldü.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar hakkında bir gizli rapor hazırlayan BM heyeti, bu ülkeden Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne (SSRC) yapılan iki sevkiyata el koyulduğunu öne sürdü. Raporda, son 6 ay içerisinde Kuzey Kore tarafından kuruluşa yapılmak istenen 2 sevkiyatın engellendiği iddia edildi.

RAPOR BMGK'YE SUNULDU

Hazırlanan 37 sayfalık raporun, bağımsız BM uzmanlarının oluşturduğu bir jüri tarafından hazırlandığı ve bu ay başlarında BM Güvenlik Konseyine sunulduğu bildirildi.

Raporda, "Heyet, Suriye ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasında yasaklı kimyasal, balistik füze ve silah konularında yürütüldüğü iddia edilen işbirliğini incelemektedir" denildi.

Öte yandan, sevkiyatın nerede engellendiği ve içeriği hakkında bilgi verilmedi.

YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları ortaya çıkmış, hatta bu birime ABD tarafından yaptırım kararı alınmıştı.

ABD, Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine almıştı.