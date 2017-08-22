Netanyahu'nun yakasını bırakmıyor

Karadan, denizden ve havadan işgal altında olan Gazze'ye insani yardım götürmek için çıktığı yolculuğu İsrailli askerlerin kanlı baskını sonucu tamamlayamayan Mavi Marmara
gemisi İspanya'da bir kez daha gündemde. Latin American Herald Tribune
isimli haber sitesindeki bilgilere göre İspanya Ulusal Mahkeme Yargıcı Jose de la Mata, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
hakkında bir kez daha tutuklama kararı çıkardı. Habere göre Yargıç Mata, Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli 6 eski bakan için de "İspanya topraklarına girmeleri halinde gözaltına alınmalı" yönünde karara vardı.
İPTAL İÇİN UĞRAŞIYORLAR
İspanyol yargıcın İsrailli üst düzey yetkililer için tutuklama kararı çıkarmasının arkasında ise 2010'daki Özgürlük Filosu var. Yargıç Mata, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer yetkililerin Mavi Marmara'daki kanlı baskındaki rolleri gereği söz konusu kararı aldığı açıklandı. Latin American Herald Tribune sitesindeki habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden "Bunu bir provokasyon olarak görüyoruz. Kararın iptali için İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.
Dosyada Netanyahu'nın dışında eski dışişleri bakanı Avigdor Lieberman, eski savunma bakanı Ehud Barak, eski bakan Moshe Yalon, eski içişleri bakanı Eli Yishai ve Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümamiral Eliezer Alfred Marom gibi isimler de var.
YASADA REFORM YAPILDI
Çok sayıda ülkeden 500'den fazla yolcuyu taşıyan 6 gemiden oluşan Özgülük Filosu, barışçıl yollarla Gazze'ye insani yardım götürmeyi planlıyordu. Ancak İsrailli komandolar, filodaki Mavi Marmara gemisine yaptıkları saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti. İspanyol yargıç Jose de la Mata, 2010'da da İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer isimler hakkında tutuklama kararı almıştı. Ancak siyasi baskılar ve yasalardaki değişiklerden dolayı dosya kapatılmıştı. İspanya yasalarında yapılan yeni reformlar ile Yargıç Mata yeniden aynı kararı aldı.