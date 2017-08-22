Senegal, Katar büyükelçisini geri gönderdi

Katar Dışişleri Bakanlığı
Basın Ofisi yetkilisi Ahmed bin Said er Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Senegal'in Doha Büyükelçisini
Katar'a yeniden gönderme kararı aldığını duyurdu. Kararın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.
Katar Emiri ve Senegal Devlet Başkanı Sall, yaptıkları telefon görüşmesinde Körfez krizindeki son gelişmeleri değerlendirerek, ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi üzerine konuştu.
Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle Doha büyükelçisini 7 Haziran'da çektiğini duyurmuştu.