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: 'de tren kazası! Çok sayıda yaralı var...

Giriş Tarihi: 22.8.2017 09:32

'nin Philadelphia kentinde bir tren istasyonunda iki tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

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Son dakika: ABD'de tren kazası! Çok sayıda yaralı var...
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