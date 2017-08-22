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Son dakika: ABD'de tren kazası! Çok sayıda yaralı var...
Son dakika
:
ABD
'de tren kazası! Çok sayıda yaralı var...
Giriş Tarihi: 22.8.2017
09:32
ABD
'nin Philadelphia kentinde bir tren istasyonunda iki tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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