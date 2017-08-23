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'den için flaş karar

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 02:11
ABD'den Mısır için flaş karar

'nin, 'a yaptığı ı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.

Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetiminin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki 'da demokrasi ve insan hakları ihlallerinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Bu rahatsızlık nedeniyle ABD yönetiminin Mısır'a yaptığı yıllık askeri ve finansal yardımlarda düzenlemeye gitme kararı almayı planladığı bildirilen haberde, ABD'nin bu yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarladığı kaydedildi.

Mısır'ın insan hakları ve demokrasi konularında gelişim göstermesi halinde ertelenmesi planlanan 195 milyon dolarlık yardımın ödenebileceği belirtildi.

ABD, her yıl Mısır'a 1,3 milyar dolar yapıyor.

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ABD'den Mısır için flaş karar
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