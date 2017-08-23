ABD'den Mısır için flaş karar

Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'da demokrasi ve insan hakları ihlallerinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Bu rahatsızlık nedeniyle ABD yönetiminin Mısır'a yaptığı yıllık askeri ve finansal yardımlarda düzenlemeye gitme kararı almayı planladığı bildirilen haberde, ABD'nin bu yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarladığı kaydedildi.

Mısır'ın insan hakları ve demokrasi konularında gelişim göstermesi halinde ertelenmesi planlanan 195 milyon dolarlık yardımın ödenebileceği belirtildi.

ABD, her yıl Mısır'a 1,3 milyar dolar askeri yardım yapıyor.