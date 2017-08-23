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’da bulunan cesedin kimliği belli oldu

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 09:33
Danimarka’da bulunan cesedin kimliği belli oldu

’da denizde bulunan cesedin kaybolan İsveçli gazeteci Kim Wall'a ait olduğunu bildirildi.

polisi, denizde bulunan cesedin kaybolan İsveçli gazeteci Kim Wall'a ait olduğunu bildirdi. Polisin Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapılan testler sonucunda bulunan cesedin gazeteci Kim Wall'ın DNA'sı ile eşleştiği mesajını paylaştı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için Madsen'in kendi inşa ettiği 'Nautilus' adlı özel denizaltısına 10 Ağustos Perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kaybolmuştu. Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise 'sevgilisinin dönmediği' ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapılmıştı. Kopenhag'ın 45 kilometre güneyinde bulunan Köge Körfezinde bulunan denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag'a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmiş, ancak şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

GAZETECİ KİM WALL

CESET BİR BİSİKLETÇİ TARAFINDAN BULUNDU

Madsen, çıkarıldığı duruşmada, Kim Wall'ın bir sonucu denizaltıdayken öldüğünü ve cesedini de kendisinin denize attığını söylemişti. Gazetecinin cesedinin Kopenhag'ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında denize atıldığı açıklanırken, Danimarka polisi cesedi bulmak için helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Ceset bir bisikletçi tarafından su kenarında bulunduktan sonra denizaltının tasarımcısı Madsen, kasıtsız cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Danimarka’da bulunan cesedin kimliği belli oldu
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