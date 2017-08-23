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Devlet Başkanı'nın ofisini fareler bastı!

Giriş Tarihi: 23.8.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 14:36
Devlet Başkanı'nın ofisini fareler bastı!

Ofisini farelerin basması nedeniyle Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, 3 ay boyunca evinden çalışacağı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, sağlık sorunlarının ardından tedavi için gittiği 'de 2 ay kaldıktan sonra geçen hafta ülkesine geri dönmüştü.

BBC'ye konuşan Hükümet Sözcüsü Garba Shehu, Buhari'nin yokluğunda ofis mobilyaları ve havalandırma sistemine farelerin zarar verdiğini açıkladı.

Shehu, Buhari'nin evinin yeterli donanıma sahip olduğu ve evinden mükemmel bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

HALK İSTİFASINI İSTİYOR

Bazı Nijeryalılar, uzun süren tedavisi nedeniyle Buhari'nin ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu öne sürerek istifasını talep ediyor. Buhari ilk olarak Temmuz 2016'da 'ya tedavi için gelirken sağlık sorunu süregelen bir kulak enfeksiyonu olarak açıklanmıştı.

Bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında ise açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle Buhari tekrardan Londra'ya gitti.

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Devlet Başkanı'nın ofisini fareler bastı!
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