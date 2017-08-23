Devlet Başkanı'nın ofisini fareler bastı!

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, sağlık sorunlarının ardından tedavi için gittiği İngiltere'de 2 ay kaldıktan sonra geçen hafta ülkesine geri dönmüştü.



BBC'ye konuşan Hükümet Sözcüsü Garba Shehu, Buhari'nin yokluğunda ofis mobilyaları ve havalandırma sistemine farelerin zarar verdiğini açıkladı.

Shehu, Buhari'nin evinin yeterli donanıma sahip olduğu ve evinden mükemmel bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

HALK İSTİFASINI İSTİYOR



Bazı Nijeryalılar, uzun süren tedavisi nedeniyle Buhari'nin ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu öne sürerek istifasını talep ediyor. Buhari ilk olarak Temmuz 2016'da Londra'ya tedavi için gelirken sağlık sorunu süregelen bir kulak enfeksiyonu olarak açıklanmıştı.

Bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında ise açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle Buhari tekrardan Londra'ya gitti.