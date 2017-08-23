Norveç'te Türkiye kampanyası

Norveçliler, havayolu şirketleri ile seyahat acentelerinin Türkiye'ye olan tur ve uçuş sayılarını azaltmasına, biletlerin de pahalı satılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada kampanya başlatan Norveçliler, turizm firmalardan özellikle 2018 yılı için kapasitelerini artırmalarını istedi.

Bu konudaki rahatsızlığı dile getirmek için Facebook'ta yürütülen #EvetBenGidiyorum" (#JaJegReiser) isimli kampanya, şu ana kadar yarım milyon kişiye ulaştı.

Steinar Johansen (67) ile iletişim öğrencisi Çınar Şimşek'in düzenlediği kampanyaya destek verenler, özellikle sefer sayısının az olması ve fiyatların pahalılığından şikayetçi oldu.

NORVEÇ BASINI İLGİSİZ KALMADI

Kampanyanın yürütüldüğü 10 binden fazla üyesi olan Alanya İskandinav Toplumu (Det Skandinaviske i Samfunn Alanya) adlı Facebook sayfasında bir kullanıcı, "Havayolu ve charter şirketleri tüm yolları keserse ne yapabilirim" diye yazarken, diğeri de seyahat firmalarına doğrudan şikayette bulunulmasını istedi.

Sayfada, "İnsanların Türkiye'de savaş olmadığını ve orayı ziyaret etmenin güvenli olduğunu anlamasının zamanı geldi", "Burada (Norveç) kışlar soğuk, uzak güneydeki ılık sahilleri öneririm", "İki hafta önce Alanya'dan döndüm, tekrar gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklindeki görüşlere yer verildi.

Norveçlilerin şikayetlerini sıraladığı ve Türkiye'ye olan ilgilerini gösterdiği kampanyaya, seyahat acenteleri ve Norveç basını da ilgisiz kalmadı.

Norveç'in ulusal gazetelerinden ABC Nyheter haberlerinde kampanyaya geniş bir şekilde yer verdi.

'NORVEÇLİLER TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYOR'

Gazeteye konuşan Johansen, kampanya ile seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerine Norveçlilerin Türkiye'ye gitmek istediğini söylemek istediğini ifade etti. İlk defa 6 yıl önce Alanya'ya gittiğini, o günden sonra da hem yaz hem kış Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayan Johansen, Türk halkının sıcak kanlılığına ve yardımseverliğine vurgu yaptı.

Alanya'nın kendine has bir atmosferi ve sıcaklığı olduğuna dikkati çeken Johansen, "Burada turizm ile şehir hayatının doğal bir karışımını buluyorsunuz. Pek çok güzel ve çocuklar için de uygun olan plajlar var. Ayrıca kendinizi modern bir Türk şehrindeki yerel şehir hayatının tam ortasında bulmak için otelinizden veya dairenizden fazla uzaklaşmanız gerekmiyor." dedi.

Norveç medyasında Türkiye hakkında çıkan olumsuz haberlerden seyahat acentelerinin etkilendiğine işaret eden Johansen, terör saldırılarının yaşandığı diğer ülkelere kıyasla Norveç basınında Türkiye haberlerinin aşırı derecede olumsuz ele alındığını kaydetti.