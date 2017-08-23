Referanduma karşı tepkiler büyüyor

Irak meclisinde temsil edilen Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen milletvekilleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY
) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandum
una ilişkin Anadolu Ajansı'na muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Meclisteki en büyük grup Şii Ulusal Koalisyonu'ndan Hasan Falih Hazeli, referanduma karşı olduklarını dile getirerek, "Kürtler, zaten anayasayı oylayarak birleşik ve federal Irak'ta birlikte yaşamaya karar verdi. Bağımsızlık mesajları, Bağdat'tan birtakım siyasi ve maddi kazanımlar elde etmek için şantajdır" dedi. Irak meclisinde yer alan Kürt Goran (Değişim) Hareketi Milletvekili Mehmet Emin Bekir de "Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kürt halkının geleceğini tayin etmesiyle ilgili adımlarını iyi niyetli olarak değerlendiremeyiz" diyerek, referanduma karşı olduklarını vurguladı. Bağdat'ı ziyaret ederek burada çeşitli siyasi partilerle referandumu görüşen IKBY heyetinin de meşruiyeti olmadığını sözlerine ekleyen Kürt milletvekili Bekir, "İki partiyle referandum kararı alıp birilerini ikna edebilecekleri konusunda yanılıyorlar" ifadelerini kullandı.
İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ
Musul Sünni Arap Milletvekili Abdurrahman Livizi de referandumla tartışmalı bölgelerin merkezi yönetimden koparılıp IKBY'ye bağlanmak istendiğine dikkati çekti. Livizi, "Irak topraklarının referandum bahanesiyle parçalanmasına ilişkin anayasada hiçbir hüküm yok. Bu tam anlamıyla yasal olmayan bir hamledir" diye konuştu. Türkmenler de Kerkük
ve diğer bölgelerin referandumla oldubittiye getirilerek ellerinden alınmasından endişe ediyor ve bunun çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bağdat Milletvekili Abbas Beyati, "Referanduma en başta anayasal olmadığı için karşıyız. Tartışmalı bölgeleri de kapsamasına yasal zemin yok. Bu bölgelerde Arap, Türkmen ve Hıristiyanlar da var. Tek taraflı adımlar kabul edilemez. Referandum, toprak, sınır, güvenlik ve servet savaşına neden olur" dedi. Bir diğer Türkmen Milletvekili Telaferli Nehle Hibabi de aynı tehlikeye işaret ederek, "Referandum, Kerkük, Musul'a bağlı Sehil Ninova ve Telafer'i IKBY'ye katma amacı taşıyor. Buna şiddetle karşıyız" diye konuştu.