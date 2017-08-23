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'dan 'ye tepkisi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 21:14
Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi!

'nın () Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, 'nin, 'nin ve programlarını desteklediği gerekçesiyle Rusya'ya uygulama kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.

'nın () Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin tek taraflı larını kınadıklarını ve bu yaptırımların meşru olmadığını söyledi.

Vasily Nebenzia, "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, 'nin ve programlarını destekledikleri gerekçesiyle çoğu Rus ve Çinli 16 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca Yemen'de yaşanan insani kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Nebenzia, "Yemen'deki insani durum dehşet verici ve yardıma muhtaç insanlar için acilen harekete geçilmeli." çağrısı yaptı.

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Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi!
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