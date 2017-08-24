ABD'de kasırga alarmı!

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yayınladığı son açıklamada tropik fırtına Harvey'in, orta Teksas kıyılarına yaklaştığında büyük bir kasırganın olması beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Harvey kasırgasının Cuma günü orta Teksas sahiline yaklaşması bekleniyor. Kasırganın Cuma günü akşam saatlerinden Cumartesi günü erken saatlere kadar karada olacağı, hafta sonu boyunca orta Teksas eyaleti başta olmak üzere çevre eyaletlerde de etkili olacağı uyarısı yapıldı.

ABD'liler marketlere akın ederek yiyecek ve içecek gibi temel gıda ihtiyaçlarını stoklamaya başladı.

Marketlere akın eden Teksaslıların bazı marketlerin raflarını şimdiden boşalttığı ve marketlerde ürün kalmadığı belirtildi.