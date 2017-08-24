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'de alarmı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 21:01 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 21:01
ABD'de kasırga alarmı!

’de, kıyılarını vurması beklenen nedeniyle alarma geçildi.

Ulusal Merkezi, yayınladığı son açıklamada tropik fırtına Harvey'in, orta kıyılarına yaklaştığında büyük bir kasırganın olması beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Harvey kasırgasının Cuma günü orta Teksas sahiline yaklaşması bekleniyor. Kasırganın Cuma günü akşam saatlerinden Cumartesi günü erken saatlere kadar karada olacağı, hafta sonu boyunca orta Teksas eyaleti başta olmak üzere çevre eyaletlerde de etkili olacağı uyarısı yapıldı.

ABD'liler marketlere akın ederek yiyecek ve içecek gibi temel gıda ihtiyaçlarını stoklamaya başladı.

Marketlere akın eden Teksaslıların bazı marketlerin raflarını şimdiden boşalttığı ve marketlerde ürün kalmadığı belirtildi.

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ABD'de kasırga alarmı!
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