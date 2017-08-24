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dan küstah sözler

Giriş Tarihi: 23.8.2017 22:11 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 01:59
Alman bakandan küstah sözler

Alman Meclis Başkan Yardımcısı , Türkiye'ye yapılan silah satışlarına son verilmesi gerektiğini söyleyerek bir skandala imza attı.

Alman başkanlığındaki milletvekili heyetinin İncirlik'e ziyareti iptal edilmişti.

Türkiye ile Alman arasında yaşanan gerginlikler üzerine açıklamalarda bulunan "İnsan haklarının ayaklar altına alındığı ve güneydoğusunda kendi halkıyla savaşan bir ülkeye silah verilmemelidir" dedi.

"GÖRÜŞMELERDEN VAZGEÇİN"
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, lardan yana olduğunu belirten Claudia Roth, Hermes kredilerinin kaldırılmasını ve Gümrük Birliği'ni genişletme görüşmelerinden vazgeçilmesini istedi.

INTERPOL REVİZE OLMALI
Yazar Doğan Akhanlı'nın 'da gözaltına alınıp daha sonra salıverilmesiyle ilgili olaya da değinen Roth uluslararası polis teşkilatı 'ün revizyondan geçirilmesini talep etti.

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Alman bakandan küstah sözler
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