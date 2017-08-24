"Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçmeli"

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Alman Bertelsmann Vakfının "Din Monitörü 2017" isimli araştırmasının sonuçlarını değerlendirirken, "Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Müslümanlar birçok yönden haksızlığa uğruyor ve yoğun şekilde ön yargıların hedefi oluyor." dedi.

Altaş, yaptığı açıklamada, İslami cemaatlerin hukuken tanınması hususunda ve ayrımcılıkla mücadele politikasında düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, "Almanya'daki Müslümanların ders almaya değil, eşit katılım imkanlarına sahip olmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Müslümanların birçok yönden haksızlığa uğradıklarını ve yoğun bir şekilde ön yargıların hedefi olduklarını vurgulayan Altaş, şunları kaydetti:

"Din Monitörü araştırmasından çıkan sonuçlar, siyasilere uyguladıkları dışlayıcı İslam politikasından vazgeçmeleri yönünde açık bir sinyaldir. Başörtüsü yasaklarının önüne geçilmesi ve İslami cemaatlerin hukuken tanınması bu bağlamda zikredilebilir. Uzmanların da tespit ettiği üzere bu tür dışlayıcı uygulamalar Müslümanların yoğun şekilde dışlanmasına ve tanınmamalarına sebebiyet vermektedir. Başarı kişinin mensup olduğu inançla değil, ortaya koyduğu çalışmayla ölçülmelidir ama rapora bakıldığında Almanya'da bunun tam tersinin söz konusu olduğu görülmektedir."

"ALMANYA'NIN İSLAM POLİTİKASI ÇOK KÖTÜ BİR KARNEYE SAHİP"

Altaş, "Birleşik Krallık'ta yaşayan Müslümanların aksine, Almanya'daki iyi eğitimli Müslümanlar kendi niteliklerine uygun iş bulmakta oldukça zorlanmaktadır. Ayrıca rapora göre Alman vatandaşı her 5 kişiden biri Müslüman komşu sahibi olmak istememektedir. Bunlar oldukça tehlikeli ve endişe verici bulgulardır." ifadesini kullandı.

Din Monitörü araştırmasının sonuçlarına göre özellikle eğitim, iş dünyası ve sosyal çevre alanlarında entegrasyon hususunda Müslümanların oldukça büyük ilerlemeler kaydettiğinin görüldüğünü belirten Altaş, "Eğer siyaset önlerine engel çıkarıp durmasa çok daha başarılı olacaklardır. Sonuç olarak rapor Almanya'nın İslam politikasının çok kötü bir karneye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.