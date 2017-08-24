Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 1 Ekim'den sonra geçerli olmak üzere alınacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 24.8.2017 13:39
BAE, 1 Ekim'den sonra geçerli olmak üzere Tüketim Vergisi alınacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapan ürünlerden '' alınacağı açıklandı.

resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapan ürünlerden 1 Ekimden itibaren alınmaya başlanacak. Söz konusu vergi havaalanları ve gümrüksüz bölgelerde de geçerli olacak.

BAE maliye bakanı müsteşarı Yunus Haj el Khouri, "Tütün ve enerji içecekleri için yüzde 100 gazlı içeceklerde ise yüzde 50" oranında vergi alınacağını belirtti.

WAM, yeni verginin yıllık 1.9 milyar dolar ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

11 Haziran'da "sağlıksız" ürünler üzerinde aynı vergiyi alacağını açıklamıştı. Söz konusu vergilerin gelmesiyle ürünlerdeki fiyatın artması ülke genelinde tartışmalara neden olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BAE, 1 Ekim'den sonra geçerli olmak üzere Tüketim Vergisi alınacağını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz