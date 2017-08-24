BAE, 1 Ekim'den sonra geçerli olmak üzere Tüketim Vergisi alınacağını açıkladı

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapan ürünlerden 1 Ekimden itibaren Tüketim Vergisi alınmaya başlanacak. Söz konusu vergi havaalanları ve gümrüksüz bölgelerde de geçerli olacak.

BAE maliye bakanı müsteşarı Yunus Haj el Khouri, "Tütün ve enerji içecekleri için yüzde 100 gazlı içeceklerde ise yüzde 50" oranında vergi alınacağını belirtti.

WAM, yeni verginin yıllık 1.9 milyar dolar ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

11 Haziran'da Suudi Arabistan "sağlıksız" ürünler üzerinde aynı vergiyi alacağını açıklamıştı. Söz konusu vergilerin gelmesiyle ürünlerdeki fiyatın artması ülke genelinde tartışmalara neden olmuştu.