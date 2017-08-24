Çin'de Hato Tayfunu: 9 ölü

Şinhua ajansının haberinde, tayfun felaketi nedeniyle Guangdong'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, Makao'da ise 5 kişinin öldüğü ve 153 kişinin yaralandığı bildirildi.

Guangdong'u dün öğleden sonra etkisi alan tayfunun, saatte 160 kilometre hıza ulaşan fırtınaya yol açtığı duyuruldu.

Bölgede 664 hektar alanda etkili olan tayfun nedeniyle 26 bin 817 kişinin tahliye edildiği, elektrik hatlarının zarar görmesi yüzünden de 1 milyon 91 bin hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Hato'nun bu yıl gerçekleşen en hızlı tayfun olduğu belirtiliyor.

Tayfun nedeniyle dün turuncu alarm verilmiş ve ülkenin Fucien eyaletindeki 4 bin balıkçı tahliye edilmişti.

Çin'de geçen yıl eylül ayında ülkenin güney eyaletlerini olumsuz etkileyen Meranti Tayfunu'nda 28 kişi hayatını kaybetmişti.