DEAŞ safında 2 İsrailli

İsrail
basınında yer alan istihbarat raporunda Suriye ve Irak'a savaşa giden İsrail vatandaşları hakkında detaylı bilgilere yer verildi. Channel 2 kanalının haberine kaynak olarak İsrail Güvenlik Ajansı Shin Bet'in açıkladığı bilgiler gösterildi. Buna göre 60 İsrail vatandaşı Suriye ve Irak'a savaşmaya gitti. Yasa dışı yollarla bölgeye giden İsrailliler arasında 19'unun terör örgütü DEAŞ
saflarına katıldığı kaydedildi. Haberlerde İsrail İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu 19 kişiyi vatandaşlıktan çıkarmak için işlemlere başladığı belirtildi.
TÜRKİYE İADE ETTİ
Jerusalem Post
gazetesindeki detaylara göre DEAŞ'a katılan 19 İsrail vatandaşından 2'si ise Musevi'ydi. Bu iki kişinin kimlik bilgileri sadece İsrail'in Aşdod kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın ve Lod kentinden 32 yaşındaki bir erkek olarak açıklandı. İsimleri verilmeyen DEAŞ safına katılan 2 Musevi'nin de eski Sovyetler Birliği topraklarında Yahudi olarak doğdukları, çok küçük yaşlarında aileleriyle birlikte İsrail'e göç ettikleri kaydedildi. Sonradan İslam'a geçtikleri belirtilen 2 kişiden birinin DEAŞ saflarında öldürüldüğü bildirilirken, İsrail'den ne zaman ayrıldıkları hakkında ise herhangi bir detay verilmedi. Shin Bet'in raporunda Suriye ve Irak'a geçerek DEAŞ dahil diğer gruplar arasında savaşa katılan 60 İsrail vatandaşının en az 50'sinin öldüğü kaydedildi. Diğer 10 İsrail vatandaşının ise sınırda Türk askerince yakalanarak sınır dışı edildiği vurgulandı.