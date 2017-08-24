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'ta korkunç olay: Engelli kadına 6 kişi otobüste tecavüz etti

Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 09:39
Fas'ta korkunç olay: Engelli kadına 6 kişi otobüste tecavüz etti

'ın Casablanca şehrinde korkunç bir olay yaşandı. Bir otobüste gerçekleşen olayda engelli olduğu söylenen kadın kıyafetleri yırtılarak tacize ve tecavüze uğruyor. Korkunç olaya şahit olan otobüsteki diğer yolcular kadına yardım etmiyor.

'ın Casablanca şehrinde yaşanan korkunç olayın videosu da paylaşıldıktan sonra basında yer buldu.

Fas'ın turistik kenti Casablanca'da 6 kişi, engelli bir kadına belediye otobüsünde tecavüz etti. Olay anına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı.

Independent'in haberine göre, Pazar günü çekildiği tahmin edilen videoda yaşları 15-17 arasında değişen kişiler engelli kadının yardım çağrılarına rağmen kadını ediyor, gülüyor ve kıyafetini yırtıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, otobüste bulunan hiçbir yolcu olaya müdahale etmiyor.

Kadına şiddetin ve cinsel istismar ve saldırının yaygın olduğu Fas'ta yakın zamanda yapılan ulusal bir araştırmaya göre, her 3 kadından 2'si fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel saldırı ve istismara maruz kalıyor.

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Fas'ta korkunç olay: Engelli kadına 6 kişi otobüste tecavüz etti
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