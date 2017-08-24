Fas'ta korkunç olay: Engelli kadına 6 kişi otobüste tecavüz etti

Fas'ın Casablanca şehrinde yaşanan korkunç olayın videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra basında yer buldu.

Fas'ın turistik kenti Casablanca'da 6 kişi, engelli bir kadına belediye otobüsünde tecavüz etti. Olay anına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı.

Independent'in haberine göre, Pazar günü çekildiği tahmin edilen videoda yaşları 15-17 arasında değişen kişiler engelli kadının yardım çağrılarına rağmen kadını elle taciz ediyor, gülüyor ve kıyafetini yırtıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, otobüste bulunan hiçbir yolcu olaya müdahale etmiyor.

Kadına şiddetin ve cinsel istismar ve saldırının yaygın olduğu Fas'ta yakın zamanda yapılan ulusal bir araştırmaya göre, her 3 kadından 2'si fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel saldırı ve istismara maruz kalıyor.