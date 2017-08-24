FETÖ’nün okul talebine ABD’den ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tennessee eyaletindeki "READ Vakfı'nın" ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yeni üç okul açma girişimi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Houston Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucunda engellendi. FETÖ'nün Tennessee'deki dokuz üyeli Shelby İlçesi Eğitim Kurulu'na yaptığı genişleme talebine ilişkin karar, 22 Ağustos'ta kurul tarafından "oy birliğiyle" reddedildi. Kurul karara ilişkin raporunda, "READ Vakfı" ile okul arasındaki örgütsel ve mali ilişkilerin çelişkiler barındırdığını, müfredatın yetersiz olduğunu, Washington DC'deki FETÖ'ye ait "Harmony Public Schools"tan kopyalandığını belirterek ve okulun mali yönetimine dair belirsizlikleri gerekçe göstererek talebi reddettiğini açıkladı.

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