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birincisi o ülkeye gidince tacı alındı!

Giriş Tarihi: 24.8.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 12:24
Güzellik Yarışması birincisi o ülkeye gidince tacı alındı!

2017 birincisi Amanda Hanna’nın geçtiğimiz yıl ’e gittiği ortaya çıkınca unvanı elinden alındı.

Hürriyet'in haberine göre vatandaşlığı dışında İsveç pasaportuna da sahip olan Hanna, geçtiğimiz yıl bilim amaçlı 'i ziyaret etmişti.

Resmi açıklamada, "(İsrail) Ziyareti ülkemizin kanunlarına aykırı" denildi.

1955'TEN BU YANA YASAK UYGULANIYOR

Lübnan'da, 1955'ten bu yana, insani ve kültürel değişimler dahil İsrail'in tüm ürün ve hizmetlerine yasak uygulanıyor.

Lübnan, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini ve kendi vatandaşlarının İsrail'i ziyaretini yasakladı. Ülke yasalarınaa göre, İsrail vatandaşlarıyla iletişim bile suç sayılıyor ve hapisle cezalandırılıyor.

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Güzellik Yarışması birincisi o ülkeye gidince tacı alındı!
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