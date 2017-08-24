Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 23:25 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 01:58
Hollanda'da terör alarmı!

'da bir konser terör istihbaratı nedeniyle iptal edildi. Terör saldırısı istihbaratı tarafından verildi. Konser alanı yakınında bulunan İspanya plakalı minibüsün şoförü gözaltına alındı

'nın kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ABD'li bir grubun Rotterdam'da bu akşam konser vermesinin planlandığı ancak etkinlik öncesi alınan istihbarat sebebiyle konserin iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da konserin verileceği binanın yakınında, içinde gaz dolu tüplerin olduğu plakalı bir minibüs bulunduğunu söyledi.

Aboutaleb, minibüs şoförünün polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Terör tehdidi istihbaratını İspanya polisinden aldıklarını bildiren Aboutaleb, "Henüz minibüsün terör tehdidi ile bağlantısını kurmak için erken. Durum polis tarafından araştırmaya alındı." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda'da terör alarmı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz