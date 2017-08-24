Macron'a 26 bin avroluk makyaj faturası

Le Point dergisinde yer alan habere göre, Macron'un makyaj işlemlerini yapan Natacha M. isimli kişi, Elysee Sarayı'na 10 ve 16 bin avro tutarında iki ayrı fatura gönderdi.

Faturuların Elysee Sarayı tarafından doğrulandığı bildirilirken, önceki Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aksine Macron'a özel makyöz ve kuaför istihdam edilmediği, bu hizmetlerin dışarıdan karşılandığı kaydedildi.

Hollande döneminde Elysee Sarayı'nda istihdam edilen makyöze aylık 6 bin, kuaföre ise 10 bin avro maaş verildiği ortaya çıkmıştı.