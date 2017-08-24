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'tan 'Tek Millet Tek Vatan Tek Bayrak' Mesajı

Giriş Tarihi: 24.8.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 10:32
Trump'tan 'Tek Millet Tek Vatan Tek Bayrak' Mesajı

ABD Başkanı Donald Nevada eyaletinin Reno şehrinde bugün kendisine destek verenlerle bir mitingte biraraya geldi.

Amerikan Lejyonu adlı Savaş Muharipleri Dernekleri Genel Kurulu'nda yaptığı ve prompter'dan okuduğu konuşmasında , "Bizleri bölen yaralarımızı iyileştirme zamanı geldi. Artık bizleri birleştirecek, yeni bir birlik sağlayacak ortak değerleri bulmalıyız. Bizler tek devlet, tek vatan ve tek milletiz" dedi.

KONUŞMANIN ODAK NOKTASI ÜLKEDE BİRLİK'Tİ

AmerikanınSesi.com'un haberine göre, Konuşmasını ülkede birlik çağrısına odaklayan Başkan Donald Trump, "Tenimizin rengi, maaş çeklerimizde yazan rakamlar ya da destek verdiğimiz partiyle değil, paylaştığımız insani değerlerle kendimizi tanımlamalıyız" diye konuştu.

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Trump'tan 'Tek Millet Tek Vatan Tek Bayrak' Mesajı
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